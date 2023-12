Heute kam es auf der Waldstraße in Heede zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Heede (ots) - Ein 47-jährige Fahrerin eines Renault war gegen 7.10 Uhr in Richtung Nord-Süd-Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer dortigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kommt in einem Grabe zum Stehen. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt.