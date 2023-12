In der Zeit von Freitag bis Sonntag kam es in der Emsstraße in Heede zu einem Diebstahl.

Heede (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten das Ortsschild der Gemeinde Heede sowie zwei weitere Verkehrszeichen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dörpen, Tel.: 04963/919090, zu melden.