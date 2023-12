Heute kam es auf der Ehrener Straße in Herzlake zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Herzlake (ots) - Ein 44-Jährige war gegen 10 Uhr in ihrem Hyundai in Richtung Löningen unterwegs. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin die Fahrerin gegenlenkte. Anschließend schleuderte der Hyundai links in die Berme. Die 44-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Totalschaden.