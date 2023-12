In der Zeit von Sonntag, den 24.

Itterbeck (ots) - Dezember, 22.00 Uhr auf Montag, den 25. Dezember, 12.10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter den gesicherten Pkw-Anhänger mit Kastengestell und einer blauen Überzugplane mit der Firmenaufschrift "Finanzkonzepte Keus GmbH" von der Firmenanschrift, an der Hauptstraße in 49847 Itterbeck. Anschließend hinterlassen sie das Kastengestell und die Überzugplane in einer Waldböschung der Ringstraße K18 und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf etwa 1600 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer: 05943/92000 zu melden.