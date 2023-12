Am Samstag um 6 Uhr kam es in der Industriestraße zu einem Brand.

Lähden (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Restmüllcontainer einer Tischlerei in Brand. Durch das schnelle Handeln des 48-jährigen Eigentümers, konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Dennoch entstand leichter Sachschaden an der Fassade des Gebäudes. Durch die Feuerwehren Herzlake und Holte wurde der Brand gelöscht. Ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.