Am Montag kam es im gesamten Einsatzgebiet der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim zu Protestaktionen von Landwirten.

Landkreis (ots) - Hintergrund sind die aktuellen Etat-Kürzungen der Bundesregierung. Bereits in den frühen Morgenstunden setzten sich an diversen Örtlichkeiten Landwirte mit ihren Traktoren in Bewegung und befuhren unter anderem in Korsos die Bundesstraßen in den beiden Landkreisen, wodurch es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Unter anderem kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Meppen an der Anschlussstelle zur B402 in Lathen zur Ansammlung von 16 Traktoren. Dadurch staute sich der Straßenverkehr auf der B402 in beide Fahrtrichtung erheblich. Eine Versammlung mit rund 25 Traktoren fand vor dem Gebäude des Landkreises Grafschaft Bentheim in Nordhorn statt. Zuvor trafen sich die Teilnehmer samt Fahrzeugen im Bereich Isterberg/B403 und wurden durch Polizeikräfte zum Zielort begleitet. Gegen Mittag löste sich die Versammlung auf. In den Abendstunden kam es zu weiteren Einsätzen in Bawinkel, Salzbergen und Lünne, bei denen bis zu 20 Traktoren in einer Kolonne die Bundesstraßen befuhren und es somit abermals zu Verkehrsbehinderungen kam.