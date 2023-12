Am Freitag ist es gegen 20:53 Uhr vor einem Betriebsgelände in der Straße Mühlentannen in Lathen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Lathen (ots) - Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren auf dem dortigen Parkplatz ein Firmenschild. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender Telefonnummer zu melden: 05932 72100.