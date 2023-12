In der Nacht zu Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer an der Dietrichstraße in Lingen eingebrochen.

Lingen (ots) - Sie entwendeten Werkzeug im Wert von circa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.