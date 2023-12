Zwischen Freitag und Montag sind bislang unbekannte Täter in einen Bauwagen an der Elke-Müller-Straße in Lingen eingebrochen.

Lingen (ots) - Sie entwendeten ein Baustellenradio. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 370 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.