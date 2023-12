Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 10.40 Uhr, in die Hütte eines Sportvereines an der Nordlohner Straße in Lingen eingebrochen.

Lingen (ots) - Sie durchsuchten diverse Schränke und entwendeten mehrere Getränke. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.