Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Samstag, zwischen 23.30 und 10 Uhr, auf dem Lingener Weihnachtsmarkt zwei etwa 180 große Kunststoff-Nussknacker-Weihnachtsfiguren (siehe Symbolbild), die an einem Glühweinstand in Höhe Kreissparkasse Emsland standen.

Lingen (ots) - Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 900 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.