Am Sonntag, zwischen 3 und 4.30 Uhr, kam es in der Straße Mühlenstiege in Lingen zu einem Raubüberfall.

Lingen (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zugang zu einem Wohnhaus. Im Haus stießen sie auf das 76-jährige weibliche Opfer. Die Täter forderten Bargeld. Anschließend flüchteten sie samt Diebesgut in bisher unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.