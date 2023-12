Am Freitag haben bislang unbekannte Täter zwischen 17.30 und 19.15 Uhr in der Kiesbergstraße in Lingen die Scheibe eines Pkw eingeschlagen.

Lingen (ots) - Ob die Täter Beute machten, sowie die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.