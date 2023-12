Am Sonntag gegen 4.50 Uhr kam es in Lingen in der Alte Josefstraße zu einem Einsatz der Feuerwehr.

Lingen (ots) - Grund dafür war, dass der Brandmelder in einem Mehrfamilienhaus auslöste und ein Bewohner daraufhin die Rettungskräfte verständigte. Die Polizei konnte die Wohnung schnell lokalisieren und brachte den schlafenden 42-Jährigen aus seiner Wohnung. Vermutlich hat er Essen auf dem Herd unbeobachtet zurückgelassen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kamen der 42-Jährige und die beiden Polizeibeamten zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der 42-Jährige blieb anschließend zur Überwachung im Krankenhaus wohingegen die Beamten unverletzt entlassen werden konnten. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest.