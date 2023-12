Am 25.

Lingen (ots) - Dezember zwischen 17:30 und 19:20 Uhr wurde ein schwarzer VW Tiguan vermutlich beim Ausparken durch einen anderen PKW beschädigt. Der Verursacher entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallort ist die Scharnhorststraße gegenüber vom dortigen Seniorenheim in Lingen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.