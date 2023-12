Bislang Unbekannte beschädigten am 13. Dezember eine Lichtsignalanlage an der Nordhorner Straße.

Lingen (ots) - Die sogenannte Dunkelampel, welche auf Knopfdruck aktiv wird, dient als Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer auf der K320 außerhalb geschlossener Ortschaften in einem Einmündungs- und Kurvenbereich. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.