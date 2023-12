null.

Lingen (ots) - Am 23. Dezember gegen 15.00 Uhr kam es vor einem Kiosk in der Schillerstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zum Nachteil des 29-jährigen Kiosk-Besitzers.

Dabei forderten die Täter Bargeld, welches Ihnen ausgehändigt wurde.

Anschließend entfernten sie sich mit ihrer Beute in einem weißen Mercedes.

Im Rahmen der Fahndung konnten die vier Männer im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die vier Männer im Alter von 23 bis 33 Jahren nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.