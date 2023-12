Am 15.

Lingen (ots) - Dezember gegen 7.36 Uhr fuhr die 47-jährige Fahrerin eines Skoda Citigo die Schwedenschanze aus Richtung Kurt-Schumacher-Brücke in Richtung Kiesbergstraße und beabsichtigte nach links in die Brunnenstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den auf der linken Seite in gleicher Richtung fahrenden bislang unbekannten Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Mitte 40-jährigen Radfahrer, welcher daraufhin stürzte. Anschließend setzte er nach einem kurzen Wortwechsel seine Fahrt auf seinem Hollandrad fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.