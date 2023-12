In der Nacht zu Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Hilkenbrooker Straße in Lorup alarmiert.

Lorup (ots) - Aus bisher ungeklärte geriet gegen 0.35 Uhr ein leerstehender Schweinestall in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Schadenshöhe auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort.