In der Zeit von Mittwoch, 12:40 Uhr bis 09 Uhr kam es Am alten Güterbahnhof zu einem Einbruch in einen Pkw.

Meppen (ots) - Bislang unbekannte Täter hatten die Scheibe einer Hintertür eines Kia Proceed zerschlagen, um sich so Zugang zum Inneren zu verschaffen. Ob die Täter hierbei Diebesgut erlangt haben steht bisher nicht fest.

Gleich zu vier weiteren Pkw-Aufbrüchen kam es in der Zeit von Donnerstag, 20:30 Uhr bis Freitag, 14:15 Uhr in der Straße Ordeniederung. Hier hatten bisher unbekannte Täter die Scheiben von zwei Renault Zoe, einem VW ID.3 und Hyundai Kona eingeschlagen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnten die Täter hierbei kein Diebesgut erlangen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.