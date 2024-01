Zwischen dem 27.

Meppen (ots) - Dezember 2023 und dem 2. Januar 2024 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Betriebsgelände an der Straße Am Rögelberg in Meppen. Sie entwendeten mehreren Rollen Edelstahldrähte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.