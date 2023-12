In Meppen am Fledermausweg ist ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zu Mittwoch gegen 3.30 Uhr in einen Mercedes eingebrochen.

Meppen (ots) - Er durchsuchte den Pkw, machte jedoch ersten Erkenntnissen zufolge keine Beute. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.