In der Zeit von Donnerstag, 15 Uhr bis Freitag, 8 Uhr kam es in der Brüsseler Straße erneut zu einem Diebstahl auf einer Baustelle.

Meppen (ots) - Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Grundstück des Rohbaus. Hier entwendeten sie Starkstromkabel in einem Wert von etwa 2500 Euro.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen diesem Diebstahl und dem Diebstahl am Tag zuvor besteht, werden nun weitere Ermittlungen ergeben.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.