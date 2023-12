Am Freitag, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:55 Uhr, kam es in der Straße Am Neuen Markt bei Kaufland zu einem Diebstahl.

Meppen (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem der Schließfächer und entwendeten aus diesem einen Rucksack.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.