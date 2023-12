Am Dienstag, zwischen 5 und 20 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht in ein Wohnhaus an der Straße Robert-Koch-Ring in Meppen einzubrechen.

Meppen (ots) - Es bleib bei einem Versuch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.