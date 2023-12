Am Montag in der Zeit von 14.00 Uhr bis 14.45 Uhr, kam es in Meppen, Fürstenbergstraße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht.

Meppen (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte einen in der vordersten Parkreihe geparkten schwarzen Kombi Toyota Auris. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise und Zeugenmeldungen bitte an die Polizei Meppen, Tel.: 05931/949-0.