Am 4.

Meppen (ots) - Dezember ist es in dem Zeitraum von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein schwarzer Audi A4 am linken Heckbereich beschädigt wurde.

Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um die Tiefgarage eines Verbrauchermarktes in Meppen in der Straße Am Neuen Markt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallhergang und dem Unfallverursacher tätigen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72-100 zu melden