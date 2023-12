Am Mittwoch zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr, wurde in Meppen in der Tiefgarage des Einkaufszentrums "MEP" ein dort geparkter Opel Corsa von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt.

Meppen (ots) - Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Da sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte, werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeikommissariat Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.