Am Donnerstag um 17:18 Uhr kam es zu einer Verkehrsgefährdung an einer Ampelkreuzung der B403/Lager Straße in Neuenhaus.

Neuenhaus (ots) - Ein Verkehrsteilnehmer überholte dabei mehrere vor der rot leuchtenden Ampel stehende Fahrzeuge und missachtete zudem das Rotlicht. Nach Angaben eines weiteren Verkehrsteilnehmers sei der Verursacher dabei nur knapp einer Kollision mit einem Fußgänger entgangen. Der Fußgänger habe zu diesem Zeitpunkt die Ampelkreuzung überquert. Der Fußgänger sowie weitere Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei Emlichheim unter 0594392000 zu melden.