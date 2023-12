Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 13 Uhr, und Dienstag, 5.30 Uhr, in eine Bäckerei an der Kirchstraße in Neulehe eingebrochen.

Neulehe (ots) - Sie entwendeten Zigaretten und Alkohol. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.