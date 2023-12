Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Jahnstraße in Nordhorn vermutlich beim Vorbeifahren am Dienstag zwischen 14.30 und 17.30 Uhr einen am Straßenrand geparkten schwarzen Audi A5.

Nordhorn (ots) - Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.