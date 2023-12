Zwischen dem 21. und dem 23.

Nordhorn (ots) - Dezember kam es in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen grauen Audi A6. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Verkehrsunfall ereignete sich mutmaßlich an der Enschedestraße aber auch der Gildehauser Weg sowie die Veldhauser Straße kommen als mögliche Unfallorte infrage. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.