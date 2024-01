Zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 1.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Wasserstraße in Nordhorn eingebrochen.

Nordhorn (ots) - Sie durchsuchten sämtliche Räume. Ob die Täter Beute machten, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.