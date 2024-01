Am gestrigen Sonntag ist es zwischen 16 Uhr und 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf dem Parkplatz des Kauflandes an der Straße Stadtring in Nordhorn gekommen.

Nordhorn (ots) - Vermutlich beim Ein-/ Ausparken hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen Mercedes Benz E220 CDi an der rechten Fahrzeugseite touchiert. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.