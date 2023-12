Gestern Morgen, gegen 05:35 Uhr, kam es in der Fliederstraße zu einem Raubüberfall.

Nordhorn (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus. Im Haus stießen sie auf das 85-jährige weibliche Opfer. Die Täter forderten Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten sie samt Diebesgut in bisher unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen dauern derzeit an.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.