In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Stadtteil Deegfeld zu mehreren Sachbeschädigungen mit Lack-/Sprühfarbe.

Nordhorn (ots) - In den Straßen 'Kockstiege' und 'Marrinkskamp' wurde jeweils an Stromkästen die Parole "FUCK ISLAM" in orange- und schwarzfarbenen Großbuchstaben gesprüht. Am Kreisverkehr am Döppersweg / Süskindstraße wurde derselbe Text in grauen Großbuchstaben an eine Mauer gesprüht. Die islamfeindliche Parole erfüllt neben dem Tatbestand einer Sachbeschädigung auch den Tatbestand der Volksverhetzung. Die Ermittlungen werden daher beim Polizeilichen Staatsschutz in Lingen geführt. Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter geben können oder Personen beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0591-870 oder 0591-87347 mit der Polizei in Lingen in Verbindung zu setzen. /hue