Zwischen Samstag und Mittwoch kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Nordhorner Straße in Neuenhaus zu einem Einbruch in einen silbernen VW Polo.

Nordhorn (ots) - Beute machten die Täter vermutlich nicht. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05943/92000 mit der Polizei Emlichheim in Verbindung zu setzen.