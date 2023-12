Zwischen dem 2. Dezember 16.00 Uhr und 3.

Nordhorn (ots) - Dezember 11.15 Uhr kam es in der Neuenhauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mutmaßlich die Neuenhauser Straße aus Richtung Innenstadt in Richtung Neuenhaus und prallte gegen den linken Seitenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten weißen Citroen Pössl (Campervan). Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.