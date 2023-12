Zwischen dem 13. und dem 14.

Osterwald (ots) - Dezember ein bislang unbekannte in der Straße Zwienskamp in Osterwald in die Räume von zwei Firmen eingebrochen. Sie beschädigten mehreren Türen und Fenster, erlangten jedoch ersten Erkenntnissen zufolge kein Diebesgut. Insagesamt entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Ob die Taten in Zusammenhang stehen wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.