Am Dienstag, 28.

Osterwald (ots) - November, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr, ist es in der Hauptstraße, Höhe der Hausnummer 21, in Osterwald zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug, vermutlich einer Sattelzugmaschine, die Hauptstraße in unbekannte Richtung und touchiert die dort befindliche elektronische Geschwindigkeitsanzeige, woraufhin diese beschädigt wird. Der Beschuldigte entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer: 05943/92000 zu melden.