Am Donnerstag kam es zwischen 15 und 15.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Straße Am Stadtpark in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Papenburg (ots) - Ein dort abgestellter blauer Ford Kuga wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 350 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.