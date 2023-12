Am 30. November kam es in der Zeit von 19.47 bis 20.10 Uhr am Bahnhof Salzbergen, am dortigen Fahrradunterstand in der Lindenstraße, zum Diebstahl von zwei Fahrrädern.

Salzbergen (ots) - Nach bisherigen Ermittlungen betraten zwei männliche Täter wiederholt den Fahrradunterstand, entwenden schließlich gezielt ein Herren- sowie ein Jugend-/Kinderfahrrad und entfernen sich hiernach in Richtung Emsstraße. Während der Eigentümer des Herrenrades bekannt ist, hat sich der Eigentümer des Jugendfahrrades bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet. Zeugen und der bislang unbekannte Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Salzbergen (Tel. 05976/94855-0) zu melden.