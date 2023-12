Am Samstag, zwischen 9 und 10 Uhr, wurde in Schüttorf an der Graf-Egbert-Straße auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes ein roter Ford durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Schüttorf (ots) - Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim, Tel. 05922-776600, zu melden.