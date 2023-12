Am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 17.40 Uhr, kam es in der Markringstraße in Schüttorf zu einer Sachbeschädigung.

Schüttorf (ots) - Dabei wurde durch bislang Unbekannte ein lila farbiger Hyundai i10 mit Farbe beschmiert. Hinweise werden bei der Polizei in Bad Bentheim (Tel.: 05922/77660-0) entgegengenommen.