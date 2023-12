Bislang unbekannte Täter haben am 16.

Schüttorf (ots) - Dezember zwischen 05:00 und 05:15 Uhr in der Quendorfer Straße in Schüttorf einen grünen Renault vermutlich durch einen Tritt beschädigt. Zwischen dem 16. und dem 18. Dezember wurde in der Färberstraße in Schüttorf ein weiterer Pkw, wobei es sich um einen blauen Mini handelt, vermutlich ebenfalls durch Tritte beschädigt. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.