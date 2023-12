Zwischen Montag 17.00 Uhr und Mittwoch 10.50 Uhr wurde ein grauer Opel Zafira am Außenspiegel und an der Fahrertür beschädigt.

Schüttorf (ots) - Zu diesem Zeitpunkt parkte das Fahrzeug am Straßenrand in der Straße Bleichenwall in der Nähe der Einmündung zur Bleichenstraße. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Schaden, welcher auf etwa 1000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 entgegen.