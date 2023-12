Gestern kurz vor 16.00 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seiner Mercedes C-Klasse auf der Sögeler Straße aus Sögel kommend in Richtung Stavern.

Stavern (ots) - Einige Meter vor der Ortseinfahrt verlor der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Unfall konnte durch Zeugen beobachtet werden, die umgehend die Rettungskräfte verständigten und bis zum Eintreffen dieser Erste-Hilfe leisteten. Der 30-Jährige sowie ein weiterer 30-jähriger Mitfahrer werden bei dem Unfall schwer und ein 19-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Alle Beteiligten kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Zudem wurde beim Fahrer vermutet, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand, was durch einen Atemalkoholtest mit dem Ergebnis 1,5 Promille bestätigt wurde. Der Mercedes wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es sich um einen Totalschaden handelt, welcher auf etwa 7000 Euro geschätzt wird.