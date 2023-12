Bislang unbekannte Täter haben am Montag zwischen 16 und 17 Uhr auf dem Parkplatz vor einer Sporthalle am Taubenweg in Werlte einen Reifen eines schwarzen VW New Beetle zerstochen.

Werlte (ots) - Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden.