Am Donnerstagabend gegen 19:20 Uhr ereignete sich in Höhe der AS Lingen, Richtung Emden ein Verkehrsunfall.

Wietmarschen / A31 (ots) - Ein bisher unbekannter Reisebus wechselte direkt vor dem 52-jährigen Fahrer eines Mercedes vom Haupt- auf den Überholfahrstreifen.

Der Fahrzeugführer des Mercedes musste eine Gefahrenbremsung einleiten, wobei sein Fahrzeug die Mittelschutzplanke touchierte.

Danach gelang es dem Fahrer noch seinen Pkw auf den Seitenstreifen zu lenken. Dort blieb der beschädigte Mercedes dann nicht mehr fahrbereit liegen. Der Fahrzeugführer des Reisebusses setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern.



Die Autobahnpolizei Lingen bittet nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise zu dem flüchtigen Reisebus geben können, sich unter Tel. 05908-9348115 zu melden.