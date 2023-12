Am kommenden Mittwoch, den 06.12.2023, findet um 19 Uhr der nächste Fernfahrerstammtisch beim Raiffeisengrill in Wietmarschen-Lohne, Benzstraße 6 (A 31, Ausfahrt Lingen, Nr.25) statt. Thema wird dabei die Erhöhung der Lkw-Maut sein. Außerdem werden wir da in adventlicher Stimmung einen Rückblick auf das vergangene Jahr werfen und einen Ausblick auf die Termine in 2024 geben.

